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İsmail Haniye için dua ediliyor! Ankara'daki Hacı Bayram-I Veli Camii'nde program düzenlendi

İsmail Haniye için dua ediliyor! Ankara'daki Hacı Bayram-I Veli Camii'nde program düzenlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 18:18
Türkiye genelinde şehit edilen Hamas siyasi büro başkanı haniye için program düzenlendi. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'daki Hacı Bayram-I Velî Camii'nde. İşte o görüntüler…
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İsmail Haniye için dua ediliyor!
İsmail Haniye için dua ediliyor!
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