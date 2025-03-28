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İşletmeyi ayı bastı! O anlar kamerada

İşletmeyi ayı bastı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 00:32
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da gece saatlerinde yemek bulamayan bir ayı bölgedeki işletmeye girip masaları talan etti. Masaların devrilmesiyle korkan ayı hızla işletmeden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşletmeye gelen dükkan sahibi ise görüntüleri izleyince ikinci bir şoku yaşadı.
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İşletmeyi ayı bastı! O anlar kamerada
İşletmeyi ayı bastı! O anlar kamerada
İşletmeyi ayı bastı! O anlar kamerada
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