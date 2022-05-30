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İşlemediği suç kalmamış! 70 yaşındaki yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır tutuklandı

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Giriş: 30.05.2022 22:52
Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan Şakir Çakır'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Şakir Çakır'ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.
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