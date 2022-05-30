İşlemediği suç kalmamış! 70 yaşındaki yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır tutuklandı

Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed'in yüzüne tekme atan Şakir Çakır'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Şakir Çakır'ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.