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İslam’da kurban kesmenin yeri | Kurban kesmenin fazileti nedir? Müslümanlar neden kurban kesiyor?

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 16:44
İslam alemi Kurban Bayramı’nın heyecanını yaşıyor. İlk gün itibariyle kurbanlar kesilmeye başlandı. Peki kurban kesmenin fazileti nedir? Müslümanlar neden kurban kesiyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan araştırmacı yazar Ahmet Seven aktardı.
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Kurban kesmenin fazileti nedir?
Kurban kesmenin fazileti nedir?
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