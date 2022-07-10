10 Temmuz 2022, Pazar
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İslam’da kurban kesmenin yeri | Kurban kesmenin fazileti nedir? Müslümanlar neden kurban kesiyor?
İslam alemi Kurban Bayramı’nın heyecanını yaşıyor. İlk gün itibariyle kurbanlar kesilmeye başlandı. Peki kurban kesmenin fazileti nedir? Müslümanlar neden kurban kesiyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan araştırmacı yazar Ahmet Seven aktardı.