İslam’da dayanışmanın günü:10 Muharrem

Bugün Muharrem ayının 10'uncu günü. Bu günün önemini ve faziletini konuşacağız. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Özemir A Haber’de anlattı. Muharrem ayının 10. günü nedir? Aşure Günü'nün önemi nedir?

Bugün tüm İslam alemi oldukça önemli günlerden biri olan Muharrem'in 10'u yani Aşure Günü. Peki Aşure Günü'nün önemi nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Özemir A Haber ekranlarında Aşure gününe ilişkin açıklamalarda bulundu:

''MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NEDİR? BUGÜNÜN HİKMETİ NEDİR?

Peygamberimiz Muharrem ayını 'Şehrullah Ayı' olarak nitelendirmiştir. Hz. Nuh Aleyhisselam ile başlayan Aşure günü, bolluğun, bereketin, huzurun, güvenin ve selametin sembolüdür.

Aşure'nin ruhunda bolluk vardır, bereket vardır.

AŞURE GÜNÜN NASIL İDRAK ETMEK GEREKİR?

İslam'ın en önemli hedefi tevhittir. Müslümanların ortak değerde birleşmesidir.