İslam karşıtıydı, Müslüman oldu! Hollandalı siyasetçi Avrupa'da İslamofobiye karşı savaşıyor

Bir zamanlar Hollanda'nın göçmen ve İslam karşıtı aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wilders'e en yakın isimlerden olan "Yoram Van Klaverın" 2019 yılında Müslümanlığa geçtiğinden bu yana Avrupa'da İslamofobi'nin önüne geçmek için savaşıyor.

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