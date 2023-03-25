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İslam aleminin baş tacı Ramazan hoş geldin! “Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”

A Haber
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Giriş: 25.03.2023 12:22
Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu, Kur'an, oruç ve namazla süslenen ayların baş tacı Ramazan geldi. İçinde müjdeler saklanan Ramazan ayına kavuşmanın sevinci tüm İslam alemini sardı. Müslümanların bu özel ayı nasıl ihya etmesi gerektiği ile ilgili bir çalışma hazırladı A Haber. İşte tüm detaylar…
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