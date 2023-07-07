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İslahiye'de hasarlı 2 bina çöktü

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Giriş: 07.07.2023 10:08
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Ulus Caddesi üzerinde yan yana bulunan ve ağır hasarlı olan biri 4 diğeri 2 katlı bina çöktü. Olay yerine iş makineleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binanın altındaki dükkanların ise iki gün önce yetkililer tarafından boşaltıldığı öğrenildi. Binaların yıkılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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