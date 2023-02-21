21 Şubat 2023, Salı
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İslahiye’de depremzedeler için hummalı çalışma! 1300 prefabrik ve 276 briket ev martta hazır
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedeler için briket ve prefabrik evlerin yapımı sürüyor. İlçede yapılan 1300 prefabrik ve 276 briket ev, mart ayı başında depremzedelere teslim edilecek.