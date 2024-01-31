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İŞKUR başvuru şartları neler? Tarım Bakanlığı 5 bin 500 personel alacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 12:35
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. 5 bin 500 personel alımı yapılacak. Diğer taraftan Türkiye İş Kurumu, Türkiye genelinde farklı illerde istihdam etmek üzere 1450 kişilik büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve neler? Murat Sekban detayları anlattı.
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İŞKUR başvuru şartları neler?
İŞKUR başvuru şartları neler?
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