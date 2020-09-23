İstanbul Şişli’de yaşayan Recep Hasoğlu kentsel dönüşüm nedeniyle boşalttığı binaya gelen su faturasıyla şaşkına döndü. Yaklaşık bir ay önce boşalttığı dairenin sökülen su saatlerinin İSKİ’de hala aktif göründüğünü öğrenen Hasoğlu, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapılmasını istiyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.

İstanbul Şişli'de yaşayan Recep Hasoğlu kentsel dönüşüm nedeniyle boşalttığı binaya gelen su faturasıyla şaşkına döndü. Yaklaşık bir ay önce boşalttığı dairenin sökülen su saatlerinin İSKİ'de hala aktif göründüğünü öğrenen Hasoğlu mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapılmasını istiyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.

"KULLANMADIĞIM SUYUN PARASINI ÖDEMEYECEĞİM"

Hasoğlu, "İSKİ'ye gittim. Araştıracaklarını söylediler, bana da hiç inanmadılar. Kullanmadığım su faturası… Bunun düzeltilmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.