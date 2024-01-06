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İSKİ tesisinde cansız beden bulundu! Ekipler inceleme başlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 09:09
Ataköy'deki İSKİ tesislerinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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İSKİ tesisinde cansız beden bulundu!
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