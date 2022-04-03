03 Nisan 2022, Pazar
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İSKİ borusu patladı metro sular altında kaldı!
Şişli’de İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını kapatınca su çekildi.