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İSKİ borusu patladı metro sular altında kaldı!

İHA
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Giriş: 03.04.2022 14:57
Şişli’de İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını kapatınca su çekildi.
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