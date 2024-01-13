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İşkent Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın

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Giriş: 13.01.2024 18:21
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde bulunan İşkent Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşkent Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde yangın
İşkent Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın
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