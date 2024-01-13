13 Ocak 2024, Cumartesi
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İşkent Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde bulunan İşkent Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.