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İskenderun'u basan su çekildi mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2023 16:41
Güncelleme:02.04.2023 16:42
İskenderun'da lodos nedeniyle deniz taşmış, sahil bandındaki ev ve iş yerleri su altında kalmıştı. Çalışmalar sonucu suyun bir kısmı çekildi. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
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