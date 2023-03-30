İskenderun'da yine deniz taştı! Karayla birleşti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi taşkın oldu. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi. Yaşananları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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