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İskenderun'da yine deniz taştı! Karayla birleşti

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 14:11
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi taşkın oldu. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi. Yaşananları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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