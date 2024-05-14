İskenderun'da şimşekler geceyi aydınlattı! O kartpostallık görüntüler saniye saniye görüntülendi

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışın ardından şimşekler geceyi aydınlattı. İskenderun Körfezi'nde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Geceyi gündüze çeviren şimşekler, kartpostallık görüntü oluşturdu.

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