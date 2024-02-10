İskenderun’da kan donduran cinayet! Hamile anne ve 2 çocuğunun cesedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada ölü olarak bulundu. Cinayeti itiraf eden zanlı T.K.’nın hamile kadınla ilişkisi olduğu öğrenildi.

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