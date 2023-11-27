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İskenderun’da fırtına hayatı felç etti! Deniz taştı

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 10:24
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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