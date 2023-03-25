25 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İskenderun'da deniz taştı

İskenderun'da deniz taştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2023 14:48
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından lodos kaynaklı deniz taşması yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
İskenderun’da deniz taştı
İskenderun'da deniz taştı
“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”
“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekmeli”
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Afet bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin TL
Taşla öldürüp buzdolabına koydu
Taşla öldürüp buzdolabına koydu
Şanlıurfa’da sağanak yağmur etkili oldu
Şanlıurfa'da sağanak yağmur etkili oldu
Bu mahallede davul çalmak yasak!
Bu mahallede davul çalmak yasak!
Hollanda’da Türk aileye bombalı saldırı!
Hollanda’da Türk aileye bombalı saldırı!
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Bir mezar taşının hazin öyküsü
Bir mezar taşının hazin öyküsü
Karakoç’un mısraları ile Ayasofya
Karakoç'un mısraları ile Ayasofya
Mide botoksu sonrası ölüm!
Mide botoksu sonrası ölüm!
Daha Fazla Video Göster