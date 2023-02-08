08 Şubat 2023, Çarşamba
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İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi! Binalar, iş yerleri tahliye edildi! Uzmanlardan korkutan iddia: Zemin çöktü
10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı. Öte yandan uzmanlar, deniz seviyesinin yükselmediğini zeminin çöktüğünü belirtti.