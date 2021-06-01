İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek zor günleri geri bıraktı

Antalya'da, işkenceci eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren ve 108 gün sonra tahliye edilen Melek İpek (31), yaşadığı zor günleri, ailesine ait çiftlik evinde atlatmaya çalışıyor. Çiftlikte traktör süren İpek, tarla işlerini bitirdikten sonra makyaj yapıp, kızları Ceylin Deniz (9) ve İkra Nur (7) ile kent merkezine gidiyor. Kızlarıyla arkadaş gibi vakit geçiren İpek, üniversite sınavına hazırlanırken, matematik öğretmenliğini hedefliyor. Her gün kızlarıyla masa etrafında ders çalışan İpek, "İstemedikleri durumla karşılaştıklarında 'hayır' demeleri gerektiğini öğretiyorum" dedi.