İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye oldu! Tahliye kararını duyunca ne yaptı? Karar emsal olabilir mi?

Antalya'da işkenceci eşini öldürdüğü için hakim karşısına çıkan Melek İpek, 107 gün sonra tahliye edildi. Anne ile kızlarının buluşmasında gözyaşı sel oldu. Melek İpek tahliye kararını duyunca ne yaptı? Karar emsal olabilir mi? İşkenceci eşini öldüren İpek için tahliye kararı nasıl alındı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Melek İpek’in avukatı Ahmet Oran değerlendirdi.

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