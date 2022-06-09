İskelede gelen ölüm! Fırtınaya yakalanıp böyle savruldular

İran'ın Urumiye kentindeki fırtınada iki inşaat işçisi hayatını kaybettti. Fırtınaya asansörlü iskelede yakalanan inşaat işçileri havaya savruldu, tutunamayıp yere düştü. O anları, fırtınayı görüntüleyen biri bakın nasıl kayda aldı...

İran'ın Urumiye kenti korkunç bir olaya sahne oldu.

Bir inşaat alanındaki asansörlü iskele, kum fırtınasıyla sallanmaya başladı. Üzerinde iki işçi vardı. İskele inşaatın duvarlarına çarparak kırıldı.

İşçilerden biri, fırtınanın etkisiyle savruldu.

Diğeri de hayatta kalmak için çabaladı ancak tutunamadı. İki işçi de yere düşerek hayatını kaybetti.

Fırtınayı görütülemek isteyen bir kişi o anları böyle kayda aldı.