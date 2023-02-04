04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Isıtılıp tekrar tüketilen yiyeceklere dikkat! Hangi besin nasıl tüketilmeli?

Isıtılıp tekrar tüketilen yiyeceklere dikkat! Hangi besin nasıl tüketilmeli?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2023 12:48
Sağlıklı beslenme için sadece doğal gıdalar tüketmek yeterli değil. Nasıl pişirildiği ve ne kadar süre saklandığı da doğru beslenmenin önemli şartları arasında. Çünkü ısıtılarak tekrar tüketilen bazı yiyecekler zehirlenmelere neden oluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hangi besin nasıl tüketilmeli?
Hangi besin nasıl tüketilmeli?
Ankara karlar altında Mansur Yavaş nerede?
Ankara karlar altında Mansur Yavaş nerede?
Abdülhamid Han sondaj gemisi hayran bıraktı
Abdülhamid Han sondaj gemisi hayran bıraktı
Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı?
Görkem Sevindik’in eşi bakın kim çıktı?
AVM’de parmakları koptu
AVM'de parmakları koptu
Kar yağışı şiddetlendi! 10 cm’yi geçti
Kar yağışı şiddetlendi! 10 cm'yi geçti
700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul’da not kağıtlarına yazılan dehşet!
İstanbul’da not kağıtlarına yazılan dehşet!
Müge Anlı’yı çıldırtan olay: İlacını almazsa ölecek!
Müge Anlı’yı çıldırtan olay: İlacını almazsa ölecek!
Antalya’da ev sahibi zulmü!
Antalya’da ev sahibi zulmü!
Osmaniye’de 4.6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Altın fiyatlarında dalgalı seyir
Altın fiyatlarında dalgalı seyir
Daha Fazla Video Göster