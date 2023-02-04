Isıtılıp tekrar tüketilen yiyeceklere dikkat! Hangi besin nasıl tüketilmeli?

Sağlıklı beslenme için sadece doğal gıdalar tüketmek yeterli değil. Nasıl pişirildiği ve ne kadar süre saklandığı da doğru beslenmenin önemli şartları arasında. Çünkü ısıtılarak tekrar tüketilen bazı yiyecekler zehirlenmelere neden oluyor.

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