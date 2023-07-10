Işın Karaca hastalığını açıkladı: Saklamak zor gelmeye başladı…

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler hayrete düştü. Bir o kadar da üzüldü. Karaca, "Saklamak artık daha zor gelmeye başladı" diyerek hastalığını açıkladı.

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