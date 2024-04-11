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Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı

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Giriş: 11.04.2024 16:37
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ısı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı
Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı
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