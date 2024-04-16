16 Nisan 2024, Salı
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İşi bırakan DJ'ye silahlı saldırı! Eski patronlarının selamını söyledi kurşun yağdırdı! O anlar kamerada...
İstanbul Beyoğlu'nda çalıştığı mekandan ayrılan bir DJ, eski patronları tarafından tehdit edildikten sonra bir tetikçi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulan DJ, eski patronları ve saldırgandan şikayetçi oldu.