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İşe gitmeyince evine gelen arkadaşları tarafından ölü bulundu

İşe gitmeyince evine gelen arkadaşları tarafından ölü bulundu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.08.2024 13:25
Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, iş aradaşları tarafından evinde ölü bulundu.
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Evine gelen arkadaşları tarafından ölü bulundu
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