İşe giden genç silahlı saldırıda öldü! Katil zanlısı motosikletle dakikalarca beklemiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 09:22
Beylikdüzü’nde işe gitmek için evinden çıkan Akın Can, motosikletli saldırganın kurşun yağmuruna tutuldu. Dakikalarca apartman önünde pusu kuran zanlı, genci görür görmez tetiğe bastı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybederken, saldırının perde arkası araştırılıyor. Akın Can neden öldürüldü? Cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanıyor.
