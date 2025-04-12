İşçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı

Adana'nın Kozan ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner alanında çıkan yangın korkuya neden oldu. Orman ile itfaiye ekipleri ve işçilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken yatakhane küle döndü. Olay yaşandığı sırada işçilerin mesaide olması ise bir facia yaşanmasına engel oldu. Yangınınla ilgili soruşturma sürüyor.

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