12 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İşçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı
Adana'nın Kozan ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner alanında çıkan yangın korkuya neden oldu. Orman ile itfaiye ekipleri ve işçilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken yatakhane küle döndü. Olay yaşandığı sırada işçilerin mesaide olması ise bir facia yaşanmasına engel oldu. Yangınınla ilgili soruşturma sürüyor.