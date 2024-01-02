02 Ocak 2024, Salı
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İşçilerin yemeğini ve servisini kesen patrona isyan! Bakanlık olaya el koydu
Kocaeli'de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı.