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İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar

İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 12:15
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki esnaf, iki katlı iş yerinde saran sarmaşığın kökünü bulamamanın hayreti içinde.
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Halı sahada ilginç görüntü!
İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar
İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar
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