09 Nisan 2025, Çarşamba
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İş yerini kurşunlayıp 10 milyon TL haraç isteyen şüpheliler tutuklandı! Kurşunlama anı kamerada
Beylikdüzü'nde, bir firmayı kurşunlayarak sahibinden 10 milyon TL haraç isteyen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıların ‘zula evine’ yapılan baskında 11 kalaşnikof, 6 tabanca, 580 mermi, 20 kilogram esrar, 3 buçuk kilogram kokain ele geçirildi.