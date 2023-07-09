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İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı

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Giriş: 09.07.2023 18:18
Çanakkale Bayramiç ilçesinde bir iş yerine yılan girdi. Yılanı gören iş yeri çalışanı Bahar Güneş (26), masasının üzerine çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
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