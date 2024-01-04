04 Ocak 2024, Perşembe
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İş yerine giren hırsızlara 'paspas' şoku! Arkalarına bakmadan kaçtılar
Bahçelievler'de bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslarla iş yeri sahibi yüz yüze gelince eline aldığı paspas sopasıyla hırsızları kovaladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.