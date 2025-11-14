İş yerine defalarca giren hırsızı sopayla böyle kovaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kebapçıya gece saatlerinde birden fazla kez girerek hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Son olayda işyeri sahibinin fark edip peşine düştüğü hırsız, kısa kovalamacanın ardından kaçmayı başardı. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

