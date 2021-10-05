İş yerine baltayla saldırdı, polis böyle etkisiz hale getirdi

Arnavutköy’'de bir tekel bayisinin sahibiyle aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen kişi, husumetli olduğu kişinin iş yerine balta, satır ve bıçakla saldırdı. İş yeri sahibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. İş yeri sahibi saldırgana silahla ateş etti. Saldırgana kurşun isabet etmezken, polis iki kişiyi de gözaltına aldı. Tüm yaşananlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle K.Y, H.Y'ye ait tekel bayisine balta ve satırla saldırdı. Gece sabaha karşı gerçekleşen saldırı sonrası K.Y, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde aynı iş yerine gelen K.Y, elindeki balta ve satırla iş yerinin kepenklerine vurmaya başladı. Tekel bayisi önündeki dolapları yere deviren K.Y, dolap içindeki malzemeleri de yola savurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin gelmesiyle birlikte elindeki bıçağı boynuna dayayan K.Y, polis ekiplerine teslim olmak istemedi. Polisin saldırganı ikna çalışmaları devam ettiği sırada, iş yeri sahibi H.Y de olay yerine geldi. İş yeri önündeki saldırgana silahla ateş etmeye çalışan H.Y, polis ekipleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.