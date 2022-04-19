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İş yerinde sapık patron şikayeti! Tuvalette gizli kamera buldular

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2022 11:52
İstanbul Eyüp’te bir iş yeri tuvaletinde gizli kamera ile çekim yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusu yapıldı. İş yerinin eski çalışanları olduğunu belirten Reyhan Yıldırım ve Denizcan Kaygusuz, gizli kameraları tuvalete iş yeri ortaklarından Onur A.’nın yerleştirdiğini öne sürdü. Ele geçirdikleri kamera görüntülerini savcılığa delil olarak veren Yıldırım ve Kaygusuz, patronun gizli kameraları yerleştirirken görüntülere yakalandığını belirtti.
Tuvalette gizli kamera buldular
Tuvalette gizli kamera buldular
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