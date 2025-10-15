İş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İlçede yer alan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’ndeki (OSTİM) 3 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan işyerinde hasar oluştu. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN