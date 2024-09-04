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İş yeri önünde kanlı pusu! Ölü sayısı yükseldi

İş yeri önünde kanlı pusu! Ölü sayısı yükseldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 09:20
Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde pusuya düşürüldü. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu ise sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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