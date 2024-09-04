04 Eylül 2024, Çarşamba
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İş yeri önünde kanlı pusu! Ölü sayısı yükseldi
Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde pusuya düşürüldü. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu ise sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.