05 Eylül 2024, Perşembe
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İş yeri basan kocaya öldüresiye dayak
İstanbul'un Pendik ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi karısına arkadaşlık teklif ettiği iddia edilen kişinin de çalıştığı restoranı bastı. Talihsiz koca, restoran personeli tarafından feci şekilde dövülüp bıçaklandı.