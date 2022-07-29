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İş vaadi olan mesajlara dikkat! Dolandırıcıların SMS ile iş teklifi tuzağı

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 15:18
Siber dolandırıcılar cep telefonlarına iş vaadi mesajları göndererek vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan bilişim uzmanı Emre Çelikol dolandırıcılık yönteminin nasıl işlediğini ve dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.
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