29 Temmuz 2022, Cuma
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İş vaadi olan mesajlara dikkat! Dolandırıcıların SMS ile iş teklifi tuzağı
Siber dolandırıcılar cep telefonlarına iş vaadi mesajları göndererek vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan bilişim uzmanı Emre Çelikol dolandırıcılık yönteminin nasıl işlediğini ve dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.