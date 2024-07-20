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İş makinesinin tek darbesi, ağır hasarlı binayı yerle bir etti

İş makinesinin tek darbesi, ağır hasarlı binayı yerle bir etti

İHA
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Giriş: 20.07.2024 18:15
Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da bulunan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının dokunmasıyla yerle bir oldu.
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