20 Temmuz 2024, Cumartesi
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İş makinesinin tek darbesi, ağır hasarlı binayı yerle bir etti
Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da bulunan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının dokunmasıyla yerle bir oldu.