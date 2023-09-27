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İş makinesi tanınmaz hale geldi! 8 katlı binanın enkazından çıkarıldı

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Giriş: 27.09.2023 10:58
Depremin vurduğu Hatay'da 8 katlı binanın üzerine çöktüğü iş makinesi enkazdan çıkarıldı. Operatöre mezar olan iş makinesi adeta tanınmaz hale geldi.
İş makinesi tanınmaz hale geldi!
İş makinesi tanınmaz hale geldi!
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