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İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı feci şekilde can verdi

İHA
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Giriş: 25.10.2021 00:37
Güncelleme:25.10.2021 00:40
Kırıkkale'de Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde iş makinesi ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için yapılan tünel kazı çalışmalarında iş kazası meydana geldi. Ahmet İnan (56) isimli işçi, iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan 56 yaşındaki İnan, mesai arkadaşları tarafından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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