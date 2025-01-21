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İş makinesi elektrik tellerine zarar verince yangın çıktı

İş makinesi elektrik tellerine zarar verince yangın çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 18:39
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Belediye ekiplerince kaldırımdaki ağacın söküldüğü sırada iş makinesinin elektrik kablolarını koparması sonucu teller şerare yapmaya başladı. Havai fişek gibi patlayan teller yangın çıkmasına neden oldu. Yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgeye sevk edilen elektrik dağıtım şirketi çalışanları kabloların bulunduğu bölgenin çevresinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
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İş makinesi elektrik tellerine zarar verince yangın çıktı
İş makinesi elektrik tellerine zarar verince yangın çıktı
İş makinesi elektrik tellerine zarar verince yangın çıktı
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