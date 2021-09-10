İş makinesi dokundu minare böyle yıkıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yıkım kararı verilen bir caminin minaresi iş makinesinin dokunmasıyla birlikte devrildi, o anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdemoğlu bulvarında bulunan Gecekondu Camii için yıkım kararı verildi. Bunun üzerine bugün ilgili firma yıkım çalışmasına başlamak için yolu kapatıp gerekli tedbirleri alarak çalışmaya başladı. Caminin minaresinin bölüm bölüm yıkılması için iş makinesi dokunduğu anda tamamen yıkıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.



Minare ve caminin eski yapı olması nedeniyle zamanında yıkılması ise olası bir faciayı önledi.





Yıkıma zamanında geldiklerinin iyi olduğunu ifade eden görevlilerden Ali Tığ,"Cami minaremiz en ufak fırtınada yıkılacak durumdaymış.Çevre emniyetini aldık, kontrollü yıkıldığı için bir problem oluşmadı.Ama dediğim gibi bir fırtına olsaydı cami minaremiz göcecekmiş"diye konuştu.

Yıkım sırasında devrilen minare nedeniyle kapalı kalan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.

Öteyandan yıkım sonrası aynı yerde gençlik merkezi ve engelli mescidi başta olmak üzere örnek modern bir cami yapılacağı belirtildi.