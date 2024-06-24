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İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 24.06.2024 22:23
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanda yol açma işlemi sırasında iş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu. İş makinesi'nin altında kalan operatör yaralandı.
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İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu!
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