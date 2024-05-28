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İş makinesi devrildi:1 ölü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 13:28
Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada operatör, kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
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